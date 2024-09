"Moja mama i Twój tata" to totalna nowość na antenie Polsatu. Gospodynią programu została Katarzyna Cichopek, a fani nie mogli doczekać się aż nowy format będzie miał swoją premierę. To stało się właśnie wczoraj i widzowie mogli poznać uczestników show. Teraz w sprawie nowej zajętości byłej żony glos zabrał Marcin Hakiel. Zobaczcie, co powiedział!

Reklama

Marcin Hakiel o programie Katarzyny Cichopek

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek byli niegdyś nierozłączni. Para doczekała się dwójki dzieci, jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. W 2022 roku celebryci ogłosili rozstanie, a aktorka dość szybko związała się z Maciejem Kurzajewskim, z którym tworzą parę w życiu oraz w show-biznesie. Niedawno wyszło na jaw, że Cichopek i Kurzajewski poprowadzą nową śniadaniówkę w Polsacie, a sama Katarzyna otrzymała od stacji kredyt zaufania i została prowadzącą nowego programu "Moja mama i Twój tata".

Polsat

Premiera nowego show już za nami, a większość widzów była zachwycona formatem. Portal ShowNews postanowił zapytać Marcina Hakiela, co sądzi o rozwijającej się karierze swojej byłej żony, jednak tancerz nie był skory do rozmów.

Bez komentarza - odpowiedział w rozmowie z ShowNewsem.

Artur Zawadzki EastNews

Marcin Hakiel nie bierze udziału w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami", więc portal ShowNews był ciekawy, jakie wyznawania zawodowe czekają Marcina Hakiel w niedalekiej przyszłości. Mężczyzna również w tym zakresie postanowił być bardzo tajemniczy.

Chyba nie chcę na razie zdradzać, ale coś tam się będzie działo - wyjawił Hakiel.

Oglądaliście program "Moja mama i Twój tata"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Oboje są po przejściach, w "Moja mama i twój tata" od razu zaiskrzyło. „Jaka piękna dziewczyna idzie”