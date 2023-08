Marcin Hakiel poruszył temat Katarzyny Cichopek i Magdaleny Stępień. Wymownie

Marcin Hakiel nie może się odciąć od ciągłych dopytywań już nie o jedną a o trzy kobiety. Fani wciąż zastanawiają się czy chciałby wrócić do Katarzyny Cichopek lub co łączy go z Magdaleną Stępień. W końcu dopatrzyli się, że ukrywał ją na ostatnich zdjęciach. Postanowił odpowiedzieć

Marcin Hakiel o powrocie do Cichopek i relacji z Magdaleną Stępień

Tancerz niedawno zakończył związek z dotychczasową partnerką. Marcin Hakiel zabrał głos i zdradził powody rozstania z Dominiką. Stwierdził, że już dawno im się nie układało, a jego była wyjawiła, że nie są ze sobą już od lipca i nie utrzymują kontaktu. W związku z rewelacjami w życiu tancerza, internauci pytają:

Czy byłaby taka szansa, chciałby Pan być znów z Panią Kasią?

Marcin Hakiel opublikował zdjęcie z wymownym gestem ręką, odpisując zwięźle:

Nie

Trudno byłoby się łudzić. Oboje ten etap zostawili już za sobą, a jeżeli wierzyć plotkom, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedługo wezmą ślub.

Na jednym pytaniu o kobiety się nie skończyło. Skoro wiadomo już, że to definitywny koniec z Katarzyną Cichopek oraz z tajemniczą Dominiką, fani postanowili dopytać o Magdalenę Stępień. W ostatnim czasie sporo się plotkowało o ich rzekomym związku, a sama "Top Modelka" nie ukrywała, że jest przerażona działalnością internetowych detektywów. O Marcinie Hakielu powiedziała: "To super facet". A co o relacji z Magdaleną Stępień zdradził tancerz?

- Jesteś w związku z Madzią?

- Nie, przyjaźnimy się z Magdą.

Myślicie, że internauci teraz dadzą mu spokój?

