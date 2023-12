Choć Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są już po rozwodzie, a rozwiązanie ich małżeństwa przebiegło bardzo sprawnie, ponieważ gwiazdy szybko ustaliły szczegóły, dzisiaj ich stosunki nie wyglądają najlepiej. Potwierdził to sam choreograf, który co jakiś czas porusza temat relacji z byłą żoną. Niedawno instruktor tańca znów udzielił wywiadu, o którym zrobiło się głośno. W gorzkich słowach wypowiedział się na temat matki swoich dzieci. Po medialnej burzy opublikował wymowne zdjęcie.

Marcin Hakiel pokazał palec

Na początku grudnia Marcin Hakiel gorzko wypowiedział się o Katarzynie Cichopek. Choreograf dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza utrzymywać kontaktu ze swoją byłą żoną. Po raz kolejny przyznał, że rozwód wiele go kosztował emocjonalnie. Zaznaczył też, że jego obecna wybranka Dominika nie zna i nie rozmawia z prowadzącą "Pytanie na śniadanie", co go cieszy.

Wokół wywiadu zrobiło się spore zamieszanie. Pojawiły się też plotki, według których Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel mogą znów spotkać się w sądzie — tym razem ze względu na publiczne wypowiedzi instruktora tańca. Choreograf niedawno opublikował wymowne zdjęcie na Instagramie, na którym pokazał palec z wytatuowaną literą "D".

Myślicie, że w ten sposób Marcin Hakiel odniósł się do artykułów na temat jego wywiadu? Czyżby gwiazdor chciał pokazać wszystkim, kto obecnie zajmuje całą jego uwagę? Przypominamy, że jego partnerka Dominika wytatuowała sobie na palcu literę "M".

Choć obecny związek Marcina Hakiela nie trwa długo, to trzeba przyznać, że rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Para zdążyła już pokazać się razem na kilku imprezach branżowych.

