Mamy pierwsze wspólne zdjęcia Marceliny Zawadzkiej i Mikołaja Roznerskiego! Paparazzi spotkali parę nad Wisłą, gdzie Mikołaj i Marcelina wybrali się na romantyczny spacer. Gwiazda "Pytania na śniadania" i programu "Lajk" oraz przystojny aktor świetnie się ze sobą dogadują, a ich miłość kwitnie! Zobaczcie gorące fotki.

Marcelina Zawadzka i Mikołaj Roznerski na randce

To z pewnością najgorętsza para tego sezonu. Kiedy aktor i Miss Polonia oficjalnie ogłosili, że są parą, w sieci zawrzało ;) Zrobili to jednak w bardzo stonowany sposób - pokazali pojedyncze, urocze fotki na swoich Instagramach. Do tej pory były to jedyne zdjęcia pary. Marcelina i Mikołaj chcą chronić swój związek i prywatność. Paparazzi jednak śledzą ich każdy ruch - dlatego też w końcu mamy ich wspólne, romantyczne fotki! :)

Niedawno w sieci pojawiły się plotki, że Marcelina nie ma czasu dla Mikołaja, ponieważ sporo pracuje... Nasz komentarz? Zobaczcie ich wspólne zdjęcia ;)

