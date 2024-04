Joanna Opozda i Mikołaj Roznerski nie raz mieli ze sobą okazję pracować na planie, nic więc dziwnego, że para zna się bardzo dobrze i spędza razem czas. Ostatnio Joanna zdecydowała się opublikować wspólne zdjęcie z Mikołajem. Uwagę, zwraca jednak opis!

Joanna Opozda jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, polskich aktorek. Rozgłos przyniosła jej rola w serialu "Pierwsza Miłość", ale Opozda miała również okazję wystąpić w wielu innych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Nie raz towarzyszył jej na planie Mikołaj Roznerski. Para grała razem m.in w filmie "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", gdzie Asia i Mikołaj byli w miłosnym trójkącie z Alicją Bachledą-Curuś i mieli do zagrania scenę łóżkową. Aktorzy występowali również razem w serialu "M jak miłość". Jakiś czas temu zapytaliśmy Joannę, co myśli o Mikołaju Roznerskim, jak wówczas przyznała, "jest bardzo przystojnym facetem". Jak dodała, u facetów pociąga ją przede wszystkim poczucie humoru.

Jeśli facet mnie potrafi rozbawić, to ja nie patrzę czy on ma kaloryfer czy nie. Oczywiście fajnie, jest to super dodatek, ale przecież ile można patrzeć tylko na tę klatę? Trzeba mieć coś w głowie (...) Nie związałabym się z kimś płytkim, kto fajnie wygląda, ale nie ma nic ciekawego do powiedzenia.

mówiła aktorka w rozmowie z Party.pl.