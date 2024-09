Marcelina Zawadzka jest w nieustannym kontakcie z fanami, którzy bardzo ją wspierają w ostatnich momentach jej ciąży. Tym razem postanowiła zorganizować na swoim profilu sesję Q&A, czyli "pytania i odpowiedzi". Zapewne nie spodziewała się takiej sugestii od jednej z internautek, która zaatakowała słownie Marcelinę. Celebrytka nie pozostała dłużna i dosadnie odpowiedziała fance. O co poszło?

Marcelina Zawadzka dosadnie odpowiedziała fance

Marcelina Zawadzka kilka miesięcy temu poinformowała fanów, że wraz z ukochanym spodziewa się dziecka! Od tego czasu prezenterka stara się być w nieustannym kontakcie z fanami i relacjonuje im przebieg swojej ciąży. Jak to zwykle bywa, Marcelina Zawadzka zorganizowała baby shower, z którego fani mogli dowiedzieć się, że celebrytka nosi pod sercem chłopca.

Póki co, nie wiadomo jakie imię będzie miał synek Marceliny i Maxa, jednak najważniejsze jest to, że Zawadzka w ciąży czuje się bardzo dobrze i niedawno okazało się, że będzie pracowała w śniadaniówce "Halo tu Polsat". Na jej profilu pojawił się pierwszy materiał z nagrań sekcji "Halo tu dziecko", w którym Marcelina opowiedziała o swoim nastawieniu do ciąży.

Pawel Wodzynski/East News

Teraz Marcelina Zawadzka postanowiła porozmawiać ze swoimi fanami i pozwoliła im zadać kilka pytać. Jedna z internautek zaskoczyła Marcelinę i napisała:

Chciałaś dziewuchę, co?

Marcelina Zawadzka nie mogła uwierzyć w to, co czyta i od razu odniosła się do powyższego stwierdzenia fanki:

A to mi się nie mieści w głowie... Po co tego typu wiadomość? Dziewuchę... Dziewczyny są super! Mogą jeździć na moto, czy przemierzać Afrykę ciężarówką, a tego typu chcenia rodziców odnośnie płci wpływają na dziecko (podświadomie, ale tak - wpływają). Jako trzecia córka byłam trochę tym Marcelem, bo wyczuwałam, że tata by bardzo chciał mieć syna. Nie narzekam, bo to mnie ukształtowało tak, a nie inaczej i jestem z tym szczęśliwa, ale niepotrzebna presja płci ze strony rodziców może już kształtować dziecko - napisała dobitnie Marcelina.

@marcelina_zawadzka

Wygląda na to, że Marcelina Zawadzka cieszy się, że już niebawem powita syna na świecie! A my trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.

