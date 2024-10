Nie trzeba było długo czekać na pierwsze zdjęcie synka Marceliny Zawadzkiej, która od niedawna sprawdza się w nowej roli — mamy. Gwiazda z niecierpliwością wyczekiwała na przyjście na świat swojego synka razem ze swoim partnerem Maxem Gloecknerem. Ich marzenie się spełniło i teraz para może tulić swoją pociechę w ramionach. Na Instagramie świeżo upieczonej mamy znalazł się również uroczy filmik z synkiem. Musicie je zobaczyć!

Reklama

Marcelina Zawadzka pokazała twarz synka

Marcelina Zawadzka to jedno z najbardziej znanych nazwisk w naszym rodzimym show-biznesie. Kariera prezenterki rozpoczęła się w 2011 roku, gdy zdobyła tytuł Miss Polonii, od tego czasu jej kariera nabrała napędu. W latach 2015-2020 modelka współprowadziła śniadaniówkę "Pytanie na śniadanie", ale na tym jej pasmo sukcesów się nie kończy. Prezenterka prowadziła również takie programu jak "Bake Off - Ale ciacha" czy "The Voice of Poland". Od 2021 roku została prezenterką Polsatu, dla którego współprowadzi reality show "Farma". Ostatnio skupiła się jednak na życiu prywatnym, a to ze względu na to, że spodziewała się dziecka razem ze swoim partnerem Maxem Gloecknerem.

W środę 9 października na świat przyszedł pierwszy syn pociechy, choć dumna mama postanowiła podzielić się tą radosną nowiną dopiero wczoraj. Marcelina Zawadzka urodziła synka o imieniu Leonidasa, a w komentarzach aż roi się od gratulacji i ciepłych słów.

Fani gwiazdy nie mogę się doczekać, aby poznać szczegóły związane z chłopcem. Para jest zasypywana wiadomościami od internautów i dlatego postanowili im podziękować w relacji na Instagramie. 35-latka udostępniła również urocze nagranie synka, na którym widać jego twarz.

Tak bardzo dziękujemy wam za słowa wsparcia i wszystkie gratulacje. Czujemy ogromną wdzięczność. Niebawem wrócimy z opowieścią co tam u nas — napisała Marcelina Zawadzka na Instagramie.

Ostatnio media obiegła informacja o tym, że Marcelina Zawadzka dołącza do "Halo, tu Polsat", w którym poprowadzi kącik parentingowy. Trzeba przyznać, że stacja podjęła świetną decyzję, a świeżo upieczona mama będzie miała okazje sprawdzić się w kolejnym programie. Przypominamy, że śniadaniówka Polsatu emitowana jest w piątek, sobotę i niedzielę od godz. 8:00-11:00. Mocno trzymamy kciuki za Marcelinę!

Reklama

Zobacz także: Ciężarna Marcelina Zawadzka zaczepiona przez internautkę. Tak się odgryzła