Marcelina Zawadzka spodziewa się dziecka. Niedawno zorganizowała Baby Shower, na którym fani mogli dowiedzieć się, że pod sercem Marcelina nosi synka. Teraz okazuje się, że poza długo wyczekiwaną ciążą jest jeszcze jeden powód do radości. Sprawdźcie szczegóły!

Marcelina Zawadzka wie, jak zaskoczyć. W ubiegłym roku pochwaliła się fanom zaręczynami ze swoim ukochanym. A dosłownie kilka tygodni temu na jej Instagramie pojawił się nowy wpis, w którym poinformowała fanów, że wraz z narzeczonym spodziewają się dziecka. Fani wówczas zaniemówili z wrażenia i od tamtej chwili jeszcze baczniej śledzą profil Marceliny. Niedawno okazało się, że Marcelina długo ukrywała fakt, że zostanie mamą, jednak koledzy i koleżanki z pracy domyślali się tego od samego początku:

Ostatnio rozmawiając z zaprzyjaźnionymi koleżankami z mojej TV - mówię, że starałam się ukryć jak najdłużej informację o ciąży i byłam przekonana, że mi się udało, aż do wczoraj. One do mnie: ''No Marcyś wiesz, na korytarzu wszyscy o tym mówili, ale nie oficjalnie. Nikt nie chciał ci mówić, że wie''. A ja sobie żyłam w przeświadczeniu, że udało mi się utrzymać to w tajemnicy

Teraz stało się coś niemożliwego! Okazuje się, że Marcelina Zawadzka powiedziała drugi raz "tak" swojemu ukochanemu Maxowi. Kilka miesięcy temu para wybrała się do Tajlandii i tam mężczyzna ponownie poprosił Marcelinę o rękę! Teraz celebrytka postanowiła opowiedzieć nietypową historię:

2-gi raz powiedziałam TAK. Kilka miesięcy temu byliśmy w Tajlandii, tam chciałam pobyć w spokoju z nową wspaniałą nowiną o ciąży.Jeszcze nikt nie wiedział … a My nie mogliśmy uwierzyć, że niebawem zostaniemy rodzicami… radośni i spokojni, że to właśnie idealny czas dla nas, że nasze starania tak szybko się ziściły(...) a ten pierścionek wyśniłam … kiedyś dostałam podobny z różowym oczkiem od ukochanej babci Marii i go … zgubiłam, miałam przekazywać z pokolenia na pokolenie, a ściągnęłam do mycia rąk i gdy wróciłam, go nie było … myślałam o nim praktyczniejszego każdego dnia…przez lata !marzyłam aby znaleźć gdzieś taki podobny ręcznie robiony z różowym dużym kamieniem …… ziściło się do tego jeszcze w kształcie i z na około (to był przypadkowy sklep z ręcznie robioną bizu na Koh Phangan - wyspie położonej na różowym krysztale

- wyznała wzruszona Marcelina.