Z okazji Dnia Mamy Marcelina Zawadzka przekazała sensacyjną nowinę. Prezenterka spodziewa się dziecka. Gwiazda, która przez lata spotykała się z widzami w „Pytaniu na śniadanie”, a od pewnego czasu prowadzi program „Farmy” w Polsacie, podzieliła się z internautami nagraniem i poruszającym wpisem. Długo czekała na ten moment.

25 maja Marcelina Zawadzka za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła, że zostanie mamą. Prezenterka opublikowała wpis z nagraniem wideo, w którym wyraziła wielką wdzięczność.

Niebawem, moje drogie, kochane mamy, dołączę do waszego grona

Pod wpisem pojawiła się fala gratulacji od fanów, a także koleżanek z branży. Gratulacje przekazała również oczywiście stacja Polsat.

Aaaaaaaaaa, gratulacje! So happy for you! Będziesz cudowną mamą!

– napisała Ida Nowakowska.