Już niebawem Marcelina Zawadzka po raz pierwszy zostanie mamą. Przez całą ciążę starała się jednak pozostać aktywna, a nawet udało jej się wybrać na koncerty. Nawet teraz, gdy poród zbliża się wielkimi krokami, nie zamierza siedzieć bezczynnie. Poinformowała o pewnej podróży, ale i... pokazała kadry ze szpitala.

Marcelina Zawadzka zalana łzami na nowym nagraniu

Kilka miesięcy temu Marcelina Zawadzka z ukochanym zrzucili na show-biznes niezłą bombę, informując, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka! Prezenterka od samego początku chętnie relacjonuje w sieci czas ciąży, pokazując przy tym, że przez cały czas jest naprawdę bardzo aktywna. Marcelina udała się chociażby na festiwal i koncert znanego artysty. Nie ukrywała jednocześnie, że ledwie daje radę, ale i tak się nie poddaje.

Nawet teraz, gdy do porodu została już zaledwie chwila, nie chce siedzieć z założonymi rękami. Za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że właśnie udała się samolotem na kilka dni do Niemiec, odwiedzić rodzinę ukochanego Maxa. Wyjawiła także, co będzie się działo w jej życiu po powrocie, dając do zrozumienia, że będzie to czas, w którym maleństwo przyjdzie na świat.

Udało mi się wyrwać z Polski do Niemiec (lecimy na kilka dni do Maxa rodzinki), a następnie… (poród - przyp. red.) Dziewczyny, która z Was ma podobne plany?

Marcelina Zawadzka zamieściła też filmik, składający się nie tylko z ujęć z samolotu, ale i z kilku archiwalnych kadrów z czasu ciąży oraz przygotowań do porodu. Widzimy m.in. ją i Maxa podczas Baby Shower czy ich wizytę w szpitalu, prawdopodobnie u położnej. W pewnym momencie widać również zalaną łzami, pochyloną nad śniadaniem prezenterkę. Nie wiadomo jednak, co aż taką ją poruszyło.

Na nagraniu dokładnie widać, że przygotowania do narodzin maleństwa są dla Marceliny i jej narzeczonego bardzo ekscytujące i sprawiają im sporo frajdy. Nie możemy się doczekać, aż poznamy ich synka!

