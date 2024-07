Mikołaj Roznerski i Marcelina Zawadzka poznali się podczas letnich edycji "Pytania na śniadanie", które nagrywali na łonie natury poza Warszawą. W październiku 2015 roku Marcelina zadebiutowała w nowej, poważniejszej roli - jako współprowadząca "Pytanie na śniadanie" u boku Tomasza Wolnego. Dzisiaj gdy Marcelina Zawadzka i Mikołaj Roznerski są parą, tym zabawniej ogląda się to nagranie sprzed kilku lat.

Zapytaliśmy wówczas Mikołaja Roznerskiego jak on czułby się w roli prowadzącego ten poranny program?

Tutaj trzeba merytorycznie podchodzić do sprawy i bardzo profesjonalnie. Ja nie jestem dziennikarzem, jestem aktorem - potrafię zagrać dziennikarza, ale nie potrafię nim być i nigdy nim nie będę. Wykorzystuję to, że mam taki feeling prowadzenia rożnych rzezczy, ale też po aktorsku, nie po dziennikarsku. Sprawia mi to ogromną przyjemność.