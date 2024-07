Marcelina Zawadzka od kilku miesięcy spotyka się z Mikołajem Roznerskim. Ale jeszcze rok temu prowadząca "Pytanie na śniadanie" przyznała, że za pośrednictwem Instagrama odezwał się do niej australijski muzyk znany z takich hitów jak: "Brother" czy "Monday". Marcelina nie ukrywała wówczas, że jest od lat jego wielką fanką i marzyła o spotkaniu z nim, ale nie spodziewała się, że muzyk odezwie się do niej za pośrednictwem social mediów, a później dopiero spotka go na koncercie. (Zobacz: Niewinny internetowy flirt czy już zdrada).

Co jeszcze o tej znajomości powiedziała nam Marcelina Zawadzka? Posłuchajcie! Wiedzieliście, że Mikołaj Roznerski miał takiego rywala? ;)

Marcelina Zawadzka i Matt Corby razem na koncercie. Co ich łączy?

Teraz Marcelina spotyka się z Mikołajem Roznerskim.