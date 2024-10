Marcelina Zawadzka jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek w polskim show-biznesie i w mediach społecznościowych śledzi ją wiele osób. 35-latka niedawno została mamą i z tej okazji postanowiła wrzucić do sieci poruszające nagranie. Marcelina Zawadzka przyznała, że tego się nie spodziewała.

Marcelina Zawadzka i jej ukochany Max Gloeckner w Dzień Matki poinformowali, że spodziewają się dziecka. Od tego momentu prezenterka chętnie dzieliła się w sieci przygotowaniami do tej nowej roli. Podczas baby shower wyszło na jaw, że para spodziewa się syna. Chłopczyk przyszedł na świat 9 października, a Marcelina i Max postanowili nadać mu oryginalne i wyjątkowe imię . Para o fakcie, że zostali rodzicami, nie poinformowała od razu i jak się okazało, maluch wcale nie spieszył się z przyjściem na świat.

Pierwszą piękną, ale też niełatwą lekcją, jaką dostałam, od swojego jeszcze nienarodzonego syna było zaufanie MU i pozwolenie by mógł przyjść kiedy będzie gotowy. Zaufanie, że to nie ja wiem lepiej, i że to nie będzie dzień, który przewidywaliśmy. Przyszedł 10 dni po terminie- w swoim … terminie.

- wyznała prezenterka niedawno.