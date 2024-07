3 z 8

Jeden z tygodników napisał, że Mikołaj wprowadził się do mieszkania Marceliny w centrum Warszawy. Szybko okazało się, że nie jest to prawda. Marcelina mieszka w swoim apartamencie, a Mikołaj wraz z synem w swoim mieszkaniu. Para nie planuje jeszcze wspólnego mieszkania. Za to ostatnio wybrali się na romantyczną wycieczkę do Krakowa. Myślicie, że Mikołaj i Marcelina stworzą długi i szczęśliwy związek? Tego im życzymy! Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z ich randki!