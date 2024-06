Marcelina Zawadzka wie, jak zaskoczyć i w dzień matki podzieliła się z obserwatorami radosną informacją, że w 2024 roku zostanie mamą. Z racji tego, że maleństwo już niebawem przyjdzie na świat, Zawadzka postanowiła zająć się remontem swojego mieszkania, które planowała sprzedać. Relacje z budowy zamieściła na swoim Instastories.

Marcelina Zawadzka w 2023 roku postanowiła sprzedać swoją 131-metrową nieruchomość, którą nabyła 4 lata wcześniej. Jednak wygląda na to, że jej plany właśnie się zmieniły, bo prezenterka poinformowała fanów, że zamierza je właśnie wyremontować. A z racji tego, że Marcelina Zawadzka i jej narzeczony Max Gloeckner będą mieli niedługo dziecko, mieszkanie "singla" czeka niemała metamorfoza. 35-latka postanowiła zrelacjonować fanom, na jakim etapie jest teraz ich nowe gniazdko i wszystko pokazała w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi?

Marcelina Zawadzka zwróciła się do fanów na Instagramie i poinformowała ich, że właśnie pędzi na budowę.

35-latka nie ukrywa, że ze względu na dziecko musi przekształcić dotychczasową przestrzeń.

No jeszcze trochę do końca... ja to chętnie bym zostawiła taką otwartą przestrzeń wszędzie... ale wiemy, że jest to mało praktyczne... Eh szkoda mieszkanie singla muszę jeszcze przekształcić

- przyznała Marcelina Zawadzka.