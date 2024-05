Marcelina Zawadzka i jej narzeczony, Max Gloeckner już wkrótce zostaną rodzicami. Prezenterka Polsatu radosną nowiną podzieliła się na swoim Instagramie w Dniu Matki. Przyjaciele pary oraz znajomi z branży od razu zaczęli gratulować parze, a jeden z komentarzy dodała nawet Roksana Węgiel. Co napisała ciężarnej Zawadzkiej?

W sierpniu 2023 roku Marcelina Zawadzka i jej przystojny partner, niemiecki przedsiębiorca Max Gloeckner ogłosili zaręczyny. Od tamtego czasu są niemal nierozłączni. Niedawno wybrali się na wakacje do Tajlandii, a prowadząca "Farmę" w Polsacie często dzieliła się fotkami z rajskich wakacji. Niedawno zaś Zawadzka wzbudziła prawdziwą sensację informując fanów, że jest w ciąży:

Niebawem moje drogie, kochane mamy dołączę do Waszego grona - mam. Ogromna wdzięczność, wypełnia mnie po krańce możliwości, za to że Bóg pozwolił mi zaznać prawdziwej, czystej, pewnej i wzajemnej miłości, dzięki której powstał jego owoc

Pod postem posypały się komentarze, także gwiazd. Roksana Węgiel, która jest w szczęśliwym małżeństwie z Kevinem Mglejem, napisała:

Marcelina Zawadzka nie mogła nie odpowiedzieć piosenkarce:

Wśród setek komentarzy znalazły się również wpisy Anny Muchy, Basi Kurdej-Szatan, Marzeny Rogalskiej, Edyty Zając, Maffashion czy Idy Nowakowskiej!

Aaaaaaaaaaaa gratulacje! So happy for you! Będziesz cudowną mamą

napisała Ida