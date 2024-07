1 z 5

W związku Marceliny Zawadzkiej i Mikołaja Roznerskiego robi się coraz poważniej! Okazuje się, że para podjęła ostatnio dość ważną decyzję... chcą poznać wzajemnie swoich rodziców! O tym, że Marcelina Mikołaj są razem plotkowano od jakiegoś czasu, jednak do niedawna trudno było znaleźć ich wspólne zdjęcia. Wszystko zmieniło się kilka tygodni temu, kiedy to po raz pierwszy pokazali romantyczne zdjęcia z wyjazdu do Mikołajek. Od tamtej chwili para nie ukrywa swojej miłości a paparazzi już kilka razy przyłapali ich na randkach.

Teraz okazuje się, że Marcelina i Mikołaj uznali, że najwyższa pora poznać rodziców aktora i prowadzącej "Pytanie na Śniadanie". Dziennik "Fakt" dotarł do informacji, kiedy i jak dojdzie do ich spotkania!

