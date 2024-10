Marcelina Zawadzka i jej narzeczony Max Gloeckner kilka dni temu powitali na świecie syna. Para o tym, że ich rodzina się powiększy, poinformowała pod koniec maja i od tego momentu chętnie dzielili się przygotowaniami do przyjścia na świat maleństwa. Okazuje się, że prezenterka po narodzinach przez długi czas znajdowała się w szpitalu! Poruszył mnie jej nowy wpis. Co jeszcze wyznała?

Marcelina Zawadzka jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych prezenterek w Polsce. Przez długi czas prowadziła kultowy program śniadaniowy w Telewizji Polskiej, czyli "Pytanie na śniadanie", a gdy jej współpraca z publicznym nadawcą dobiegła końca, postanowiła związać się z Polsatem, gdzie współprowadziła reality show "Farma". W Dzień Matki prezenterka pochwaliła się w sieci informacją, że wraz z ukochanym Maxem Gloecknerem spodziewa się dziecka i od tego momentu relacjonowała przygotowania do przyjścia na świat swojej pociechy. Podczas wystawnego baby shower okazało się, że para spodziewa się syna.

9 października na świat przyszedł syn Marceliny Zawadzkiej i Maxa Gloecknera. Para o tym fakcie nie poinformowała jednak od razu i podzielili się radosną nowiną dopiero po kilkunastu dniach!

Aby zaspokoić ciekawość fanów, Marcelina odezwała się na Instagramie i uchyliła rąbka tajemnicy. Jak się okazało, mały Leonidas przyszedł na świat aż 10 dni po terminie i wywrócił życie swojej mamy do góry nogami. Prezenterka przez tydzień po porodzie musiała zostać w szpitalu!

Pierwszą piękną, ale też niełatwą lekcją, jaką dostałam, od swojego jeszcze nienarodzonego syna było zaufanie MU i pozwolenie by mógł przyjść kiedy będzie gotowy.Zaufanie, że to nie ja wiem lepiej, i że to nie będzie dzień, który przewidywaliśmy. Przyszedł 10 dni po terminie- w swoim … terminie. Kolejna lekcja dotyczyła zaufania ludziom... Musieliśmy zostać w szpitalu siedem dni po porodzie.... To bardzo pokazało, że w tym czasie muszę zdać się na otoczenie... Ufając lekarzom.

- wyznała Marcelina.