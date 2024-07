Małgorzata Socha w rozmowie z Party.pl skomentowała swój powrót na czerwone dywany! Gwiazda serialu "Przyjaciółki" ponad miesiąc temu urodziła swoje drugie dziecko - córeczkę Basię. Piękna mama nie zrobiła sobie jednak długiej przerwy od świata show-biznesu i we wtorek wieczorem pojawiła się na pierwszej oficjalnej imprezie po porodzie. Małgorzata Socha bawiła się na 40-leciu biżuteryjnej marki Apart. Aktorka zachwyciła swoim wyglądem w długiej czarnej sukni od Marlu. Look gwiazdy uzupełnił czarny żakiet, złota torebka puzderko i delikatna biżuteria. Chociaż Małgorzata Socha prezentowała się świetnie, to w rozmowie z nami przyznała, że była zdenerwowana przed jej pierwszym wyjściem na imprezę po narodzinach córki.

Małgorzata Socha również w DDTVN zdradziła również dlaczego tak szybko po porodzie zdecydowała się na powrót do show-biznesu.

Charakter naszej pracy wymaga tego od nas. Są jakieś rozpoczęte projekty, mamy kontrakty, musimy się wywiązać z wielu rzeczy. Więc dlatego musimy wracać do pracy. Wszyscy mają świadomość, że byłam w ciąży więc też mi dali taryfę ulgową, ale za jakiś czas muszę to odrobić - powiedziała w śniadaniowym programie.

A co Małgorzata Socha zdradziła przed naszą kamerą? Posłuchajcie sami!

