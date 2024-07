W ostatnim czasie każde zdjęcie Małgorzaty Rozenek-Majdan wzbudza sensację - a wszystko za sprawą jej sylwetki, która jest chętnie komentowana przez internautów. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" mówi jednak stop:

Zobaczcie całość!

Internauci od lat chętnie komentują wygląd Małgorzaty Rozenek, do czego pewnie zdążyła się już przyzwyczaić. Od kilku tygodni jednak wszelkich opinii na temat jej sylwetki jest coraz więcej - zwłaszcza, kiedy sama publikuje swoje zdjęcia. Hejterzy najczęściej czepiają się szczupłych nóg Małgorzaty, pisząc wprost, że "wyglądają jak patyki".

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała nagranie z wakacji, a fani grzmią: "nogi jak patyki"

Kiedy zaś Rozenek pokazała płaski brzuch, większość stwierdziła, że nie wygląda on zdrowo. Sporo nowych komentarzy pojawiło się wczoraj, kiedy Małgosia pokazała się w krótkiej mini. Rozenek ma jednak już dość, podzieliła się z fanami pewną refleksją:

Zobacz także

Co pisze dalej?

Gwiazda apeluje do swoich fanów, ale również całej reszty, która śledzi jej życie z czystej ciekawości, by przestać oceniać wygląd innych osób - komentarze świadczą bowiem o... komentujących:

Szanuję Was jako społeczność, ale nie interesuje mnie za bardzo Wasze zdanie na temat mojego wyglądu. Wyjście z domu nawet w krótkiej mini nie jest zachęceniem Was do wyrażania opinii na temat moich nóg. Czy wyjście bez makijażu, do wyrażanie opinii o mojej twarzy ???? Tak jak dla Was wyjście z domu nie powinno wiązać się z tym ze pani w autobusie będzie oceniać Wasze nogi lub twarze ???? opublikowanie zdjęcia na social mediach również nie spełnia tej funkcji i nie działa tu argument, że skoro ktoś publikuje swoje zdjęcia to my mamy prawo je oceniać ale nawet jeżeli zakładamy, że macie. To pamiętajcie, że to co piszecie tu o mnie dużo więcej mówi o Was niż o mnie. Nie projektujcie na mnie swoich lęków, ograniczeń, przekonań, albo zwykłego braku uprzejmości.