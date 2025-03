Joanna Koroniewska, popularna aktorka i influencerka, opublikowała na Instagramie zdjęcie w pełnym makijażu. Była to jej odpowiedź na falę krytyki, jaką otrzymuje za swój naturalny wygląd. W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy pod jej adresem, dotyczących jej twarzy bez makijażu. W odpowiedzi na to postanowiła zamieścić fotografię w starannym makijażu, ironicznie nawiązując do wcześniejszych opinii internautów.

Koroniewska znana jest ze swojego naturalnego podejścia do wyglądu i często publikuje zdjęcia bez makijażu, podkreślając, że każda kobieta powinna czuć się dobrze w swojej skórze. Tym razem jednak postanowiła skonfrontować się z hejtem w bardziej dosadny sposób.

Joanna Koroniewska pokazała wiadomości od hejterów i ujawniła ich tożsamość

Co wyróżnia najnowszy post aktorki? Tym razem Koroniewska zdecydowała się nie zasłaniać nicków autorów hejterskich komentarzy. Zazwyczaj osoby publiczne zamazują nazwy użytkowników, by nie eskalować konfliktów. Jednak aktorka postanowiła ujawnić ich tożsamość, zaznaczając, że niektórzy z nich to rodzice czy dziadkowie – osoby, które teoretycznie powinny dawać przykład młodszym pokoleniom.

Uwaga! Dla wszystkich, których wręcz „boli” brak make-upu na moim profilu, specjalnie i wyjątkowo - wersja pomalowana. Znalazłam! Uff! Raz to przecież nie zawsze! – zaczęła wpis gwiazda.

W dalszej części zwróciła się z apelem do internautów. Jej post wywołał falę reakcji wśród obserwatorów. Część internautów poparła decyzję o ujawnieniu hejterów, uznając, że powinno się piętnować takie zachowania. Inni zwrócili uwagę na to, że publiczne pokazywanie negatywnych komentarzy może prowadzić do dalszej eskalacji konfliktów w sieci.

Ale spokojnie – nie przyzwyczajajcie się – nie mam zamiaru zmieniać się dla tych paru hejterskich tekstów. Swoją drogą – dziś dla odmiany nie zasłoniłam nicków. A te osoby, które piszą te mocne komentarze, często są mamami, ojcami, babciami etc. Piękny przykład dla młodszego pokolenia. Ja polecam coś zgoła innego – po prostu żyj i daj żyć innym! – napisała.

Joanna Koroniewska dołączyła do TVN

Obecnie Joanna Koroniewska współpracuje ze stacją TVN jako prowadząca nowego programu "Zróbmy sobie dom". Program ten, którego premiera planowana jest na wiosnę 2025 roku, to reality show, w którym pary rywalizują o wygraną w postaci domu o wartości ponad miliona złotych. Uczestnicy będą samodzielnie przeprowadzać remonty i aranżacje wnętrz, a ich zmagania oceni jury, w skład którego wchodzą m.in. architektka wnętrz Anna Błaszczyk, ekspert od nieruchomości Dawid Małycha oraz Wiesiek Skiba, znany z wcześniejszych programów o tematyce remontowej.

