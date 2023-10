Małgorzata Rozenek podczas relacji na InstaStories pokazała nagranie prosto z łóżka i zwróciła się do swoich fanów. Gwiazda TVN od kilku dni nie pokazywała w sieci, co się u niej dzieje, ale teraz zdradziła, że przeszła prawdziwy koszmar. Małgorzata Rozenek dopiero teraz opowiedziała, co się z nią działo.

Reklama

Małgorzata Rozenek opowiedziała o trudnych chwilach

W ostatnim czasie w życiu Małgorzaty Rozenek sporo się dzieje. Tydzień temu wyszło na jaw, o czym będzie nowy program Małgorzaty Rozenek. Okazało się wówczas, że gwiazda TVN będzie musiała poradzić sobie z ekstremalnymi wyzwaniami na planie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Fani ucieszyli się, że Rozenek znów będzie miała swój program w telewizji, ale kilka dni temu znów zaczęli niepokoić się o gwiazdę, która ostatnio ograniczała swoją obecność na Instagramie.

Teraz Małgorzata Rozenek pokazała nagranie prosto z łóżka i zdradziła, co się dzieje.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek wybrała się na wybory z całą rodziną. Nie zabrakło nawet Henia!

Instagram @ m_rozenek

Małgorzata Rozenek nagrała relację prosto z łóżka i zdradziła, że w ostatnich dniach miała problemy ze zdrowiem. Okazuje się, że gwiazda TVN walczyła z wirusem.

Kochani, wracam prawie że z zaświatów. Te ostatnie dni to była ciężka walka z wirusem. Nie ukrywam, że nie było łatwo. Bardzo mocno pomagał mi William (nowy pies Małgorzaty Rozenek przyp. red.) i oczywiście mój kochany mąż wyznała Małgorzata Rozenek

Zobacz także: Małgorzata Rozenek podpadła fankom. Chodzi o Henia

Instagram @ m_rozenek

Powiem wam szczerze, dawno tak nie chorowałam - gdzie ja w ogóle nie choruję. Aż byłam sama zdziwiona siłą tego wirusa. Dzisiaj jest pierwszy dzień kiedy czuję, że powoli wraca do mnie w ogóle kontakt z bazą bo naprawdę te parę dni miałam takie, że nie miałam siły na nic. dodała gwiazda TVN.

Reklama

Małgorzacie Rozenek życzymy dużo zdrowia!