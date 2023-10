Fani "Dzień Dobry TVN" ostro krytykują Małgorzatę Rozenek. Gwiazda zaskoczyła widzów pytaniem o samopoczucie Justyny Kowalczyk, która niedawno straciła ukochanego męża. Podczas rozmowy z gościem, który mówił o śmierci Kacpra Tekieli, Małgorzata Rozenek zapytała o pogrążoną w żałobie żonę wspinacza. W sieci zawrzało.

W miniony czwartek, 18 maja, wszystkie media informowały o ogromnym dramacie Justyny Kowalczyk. Niestety, okazało się, że mąż mistrzyni olimpijskiej zginął tragicznie podczas wyprawy w góry w Szwajcarii. Śmierć Kacpra Tekieli wstrząsnęła całą Polską. Wieczorem Justyna Kowalczyk pożegnała męża i opublikowała wyjątkowe zdjęcie.

Dziś, w piątkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" wspominano zmarłego Kacpra Tekieli. Widzowie mogli zobaczyć fragment wywiadu ze wspinaczem, a później prowadzący połączyli się z Jerzym Natkańskim, który skomentował dramatyczne wydarzenia i wspominał męża Justyny Kowalczyk. Na koniec rozmowy Małgorzata Rozenek zadała pytanie, które zaskoczyło widzów.

Zobacz także: Kacper Tekieli zginął w górach. Kilka lat temu mąż Justyny Kowalczyk uratował kolegę w trakcie wyprawy

Jerzy Natkański odpowiedział, że nie wie, jak się czuje Justyna Kowalczyk ponieważ nie ma z nią bliskiego kontaktu. W sieci od razu pojawiło się mnóstwo gorzkich komentarzy. Fani są zszkowani pytaniem zadanym przez Małgorzatę Rozenek.

- Oglądałam dopóki Pani Małgosia nie zadała pytania: Jak czuje się Justyna Kowalczyk i co u niej słychać? ????‍♀️ serio???

- Podczas rozmowy z gościem o tragedii Justyny Kowalczyk...nagle pada bardzo nietaktowne i nieprofesjonalne pytanie od "pani redaktor" Rozenek.... "a proszę nam powiedzieć jak Justyna się czuje, co u niej????

Bez komentarza, bo nad tym można tylko zapłakać ????????????

- Co za pytanie jak sią czuje Justyna Kowalczyk po takiej tragedii, Rozenek nie wie co mówi- czytamy w komentarzach na Facebooku.