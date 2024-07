Mamy zdjęcia, na których widać Małgorzatę Rozenek i Radka Majdana podczas ich pierwszego spotkania! Para, która dziś jest już małżeństwem, poznała się dokładnie 23 października 2013 na premierze filmu "Mój biegun". Na oficjalny pokaz filmu Małgosia Rozenek przyszła z bratem Michałem Kostrzewskim, o czym opowiadali dziś w "Dzień dobry TVN". Natomiast Radek Majdan pojawił się w kinie sam. Małgosia tak mu się spodobała, że postanowił wykonać ten pierwszy krok i poprosić ją o numer telefonu. Polecamy: Pierwsza randka – wskazówki, jak dobrze wypaść

Zaczęło się tak, że ja robiąc pierwszy krok, chciałem od Małgosi numer telefon. Wymyśliłem sobie, że jeżeli zapyta się mnie: "Po co ci mój numer", to powiem, że to będzie jakiś biznesowy aspekt. Natomiast miałem nadzieję, że nie zapyta się, jaki. A że było duże zamieszanie, fotografowie, bo to było w kinie, więc nie miała czasu zapytać się, po co mi jej numer, więc dała mi go. A ja nie musiałem wymyślać i pocić się, żeby wymyślić jakieś sensowne wytłumaczenie - zdradził Radosław Majdan w wywiadzie dla magazynu "Viva".