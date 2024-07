Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała serię zdjęć ze swoim mężem. Okazuje się, że świętowali urodziny Omeny Mensah, jednak to nie była typowa impreza urodzinowa. Te kadry podzieliły internautów! Musicie to zobaczyć.

Małgorzata Rozenek-Majdan znów podzieliła fanów

Małgorzata Rozenek-Majdan, jak większość polskich celebrytów jest bacznie obserwowana przez swoich odbiorców. Fani śledzą każdy ruch i komentują każde dodane zdjęcie Małgorzaty, a ta często dzieli się nowymi kadrami na swoim Instagramie. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak celebruje urodziny miliardera, które odbyły się we Francji. Wówczas postawiła na elegancką, długą suknię, a jej mąż- Radosław na dostojny garnitur.

Tym razem małżeństwo zdecydowało się na zupełnie inny styl, a to wszystko za sprawą urodzin Omeny Mensah, która zorganizowała swoje urodziny w motywie znanego serialu "Bridgertonowie". Cała uroczystość odbyła się we francuskim zamku, a goście byli ubrani adekwatnie do motywu przewodniego.

Niezwykły czas, wspaniali ludzie, przepiękne miejsce. Tak świętowaliśmy urodziny @omenaamensah. Niesamowita, z wizją, inspirująca i robiącą tak wiele dobrego, że najlepiej opisuje ją fakt, że nawet w swoje urodziny nie myślała o sobie, a o innych, prosząc swoich gości, by zamiast tradycyjnych prezentów przekazali środki na wybrane przez siebie fundacje. Omi, @rbrzoska dziękujemy za możliwość przeżywania z Wami takich chwil! - napisała Rozenek.

Małgorzata Rozenek-Majdan dodała nowe kadry, a w komentarzach rozległa się burza:

Ale po co ta maskarada?

Nie mogę uwierzyć, w to co widzę!

W głowach się przewraca od nadmiaru kasy. Paranoja.

Jednak wielu internautów doceniło pomysłowość Omeny, która postawiła na nietypowy motyw przewodni urodzin.

Co za klimat, cudownie

Wow, ale inspiracja. Też chcę takie urodziny

To jest magia, to jest film! Cudni

Impreza Omeny Mensah zgromadziła topowe nazwiska polskiego show-biznesu. Poza Majdanami urodziny świętowali między innymi Joanna Przetakiewicz czy Ewa Chodakowska!

Przypominamy, że ostatnio fani gratulowali Małgorzacie Rozenek-Majdan zakupu nowego mieszkania w Kołobrzegu.

My zdecydowaliśmy się na Harmony Resort Kołobrzeg(...) tam są baseny dla dzieci, baseny dla dorosłych, zjeżdżalnie, siłownia, sauny, spa, konsjerż, recepcja. To jest zrobione w standardzie takiego 5 gwiazdowego hotelu(...) Mamy same przyjemności bez ryzyka - pisała wówczas Rozenek.

