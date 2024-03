Małgorzata Rozenek jak zawsze pokazuje w mediach społecznościowych swoją codzienność. Nie inaczej było tym razem. "Perfekcyjna Pani domu" miała prawdziwe powody do radości. Internauci jednak są innego zdania. O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Reklama

Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki

W ostatnim czasie życie gwiazdy jest bardzo intensywne. Wszystko przez to, że odkąd ta pożegnała się ze śniadaniowym formatem "Dzień dobry TVN" szykuje się do nowych projektów. Jednym z nich ma być jej autorski program. Do tego gwiazda przygotowuje się od dłuższego czasu. Właśnie dlatego w jej mediach społecznościowych możemy śledzić m.in. intensywne i wykańczające treningi, podczas których sprawdza swoje psychiczne i fizyczne możliwości. Ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan wyciskała siódme poty na bieżni, a internauci wbili jej szpile. Tym razem było podobnie.

Małgorzata Rozenek Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Zobacz także: Wiadomo, co dalej z nowym programem Małgorzaty Rozenek w TVN. Kontuzja pokrzyżowała plany?

Teraz Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła pochwalić się inną rzeczą ze swojego prywatnego życia. Zrobiła to za sprawą Instagrama, gdzie wylądowało nowe nagranie. Na tym gwiazda chwali się nowym samochodem. Okazuje się, że postawiła na auto marki Mazda. Sama zainteresowana jest zachwycona swoim wyborem:

Wybranie tego auta było najlepszą moją decyzją! Jest idealne! Mówią, że Mazda jest kobietą. Totalnie się z tym zgadzam!

Zobacz także

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się nową pasją. Nie takiej reakcji się spodziewała

Internauci jednak nie zostawili na niej suchej nitki:

I tak jest, za darmo, to i sól słodka

Niestety do mnie to auto nie przemawia. Porażka

Raczej reklama czyli zarobek a nie wybór . A wybór to było widać na prywatnych filmikach często z auta

Są też jednak tacy, którym wybór ten przypadł do gustu:

No zakochałam się w tym samochodzie!

Pasuje to autko do Pani

Reklama

A Wy co sądzicie o takim wyborze?