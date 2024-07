To, że Małgorzata Rozenek, podobnie jak kilkoro innych prezenterów, nie poprowadzi już "Dzień Dobry TVN", stało się jasne już przed wakacjami. Choć gwiazda dostała już inny angaż w TVN, fani zastanawiają sie, gdzie jeszcze zobaczą żonę Radosława Majdana. Małgorzata Rozenek ma szansę na karierę w Polsacie? Edward Miszczak rozwiał wąptliwości!

Prezentacja jesiennej ramówki Polsatu była okazją do dyskusji o formatach, które pojawiają się na antenie już za kilka tygodni. Stacji nie ominęły zmiany personalne i programowe - na telewizyjnych ekranach pojawią się nowe osoby, a niektóre gwiazdy zakończyły współpracę z Polsatem. Podobna sytuacja spotkała przed wakacjami prezenterów TVN, między innymi Małgorzatę Rozenek, która nie pojawiła się latem w "Dzień Dobry TVN". Co o jej karierze powiedział dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak?

Jak się okazuje, póki co nie będzie dla Małgorzaty Rozenek miejsca w Polsacie. Edward Miszczak wyjawił, że prezenterka już kiedyś otrzymała propozycję angażu w stacji, której jednak odmówiła, a teraz dyrektor programowy Polsatu nie planuje dla niej kolejnych propozycji.

Edward Miszczak dodał również, że jego misją dla stacji jest promowanie nowych talentów, które pod jego okiem będą mogły nabrać doświadczenia i rozwinąć swoją karierę. Z jego słów jasno wynika, że Polsat nie jest zainteresowany "podbieraniem" gwiazd innym znanym stacjom.

Sama Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że przygoda z "Dzień Dobry TVN", a następnie zwolnienie, stanowiły dla niej cenną lekcję i właśnie tak chce patrzeć na wydarzenia z ostatnich miesięcy.

- Ja nie mówię, że to była porażka, tylko to był na pewno trudny czas i to wszystko, co przeżyliśmy przez te dwanaście miesięcy, było na pewno inspirujące, aby wyciągać z tego lekcję. Nie ma błędów, są tylko lekcje - stwierdziła niedawno Małgorzata Rozenek.