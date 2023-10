Kilka tygodni temu doszło do poważnych zwolnień w "Dzień Dobry TVN". Pracę straciły m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Agnieszka Woźniak-Starak. Stacja jednak nie zapomniała o swoich największych gwiazdach. Już wkrótce obie panie ponownie zobaczymy w roli prezenterek, ale tym razem podczas... festiwalu w Sopocie!

Sopot Festival 2023: Wieniawa i Rozenek w roli prowadzących

Zwolnienia w "Dzień Dobry TVN" odbiły się szerokim echem w mediach. Widzowie zastanawiali się, w jakich nowych rolach w TVN pojawią się prezenterzy, którzy stracili pracę. Jedną z tych osób jest Małgorzata Rozenek-Majdan, która po utracie pracy postawiła na odpoczynek i zagraniczne wakacyjne wyjazdy. Nie oznacza to jednak, że nie przejmowała się tym, co zaszło:

Ja nie mówię, że to była porażka, tylko to był na pewno trudny czas i to wszystko, co przeżyliśmy przez te dwanaście miesięcy, było na pewno inspirujące, aby wyciągać z tego lekcję. Nie ma błędów, są tylko lekcje - mówiła Rozenek w jednym z wywiadów.

I choć nadal nie wiadomo nic o nowym formacie dla gwiazdy, Małgorzata Rozenek-Majdan wkrótce pojawi się na antenie TVN, tym razem w roli... prowadzącej "Top of the Top Sopot Festival 2023"!

Muzyczny festiwal TVN w Sopocie odbędzie się w dniach 21-24 sierpnia. Stacja ogłosiła prezenterów, którzy poprowadzą poszczególne koncerty. Pierwszego dnia będą to właśnie Małgorzata Rozenek, ale również... Julia Wieniawa (w podwójnej roli - gwiazda także zaśpiewa), Gabi Drzewiecka, Paulina Krupińska, Anna Senkara oraz Ola Filipek. Drugi dzień festiwalu poprowadzą Marcin Prokop oraz Wojciech Łozowski, z kolei trzeci - Agnieszka Woźniak-Starak, Dorota Wellman, Olivier Janiak oraz Marcin Prokop. Gospodarzem ostatniego, czwartego dnia będzie Maciej Stuhr.

W ciągu czterech koncertowych dni na "Top of the Top Sopot Festival 2023" w Oprze Leśnej pojawią się największe gwiazdy polskiej sceny. Będą to m.in. Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Krzysztof Zalewski, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Małgorzata Ostrowska, T.Love, Michał Szpak, Sara James, Mrozu, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Michał Bajor, Natalia Nykiel, Ewelina Lisowska, Reni Jusis, Kwiat Jabłoni czy Arek Kłusowski.

