Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się w studiu Dzień Dobry TVN aby opowiedzieć o swoim udziale w show "Azja Express". Najbardziej lubiana para programu musiała pożegnać się z programem, co zmartwiło wszystkich fanów... Małgorzata i Radosław wyraźnie jednak nie przejmują się takim biegiem zdarzeń. Po wyjściu ze studia uśmiechali się do fotoreporterów. I słusznie - wielbiciele "Azja Express" i tak wiedzą, że to oni są największymi wygranymi tego show.

Małgorzata Rozenek wyglądała świetnie! Miała na sobie piękną spódnicę od Tary Jarmon, koszulę Pablo, torebkę YSL oraz buty Steve Madden. Tuż po wizycie w Dzień Dobry TVN gwiazda TVN odwiedziła butik Sabriny Pilewicz.

Zobaczcie jak prezentowało się młode małżeństwo!

