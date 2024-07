Okazuje się, że Małgorzata Rozenek nie jest tak perfekcyjna, jak mogłoby się wydawać! Najnowsze zdjęcie gwiazdy na Instagramie wywołało niemałe poruszenie. Małgorzata Rozenek pokazała intymne zdjęcie z Radosławem Majdanem i takich reakcji swoich fanek na pewno się nie spodziewała!

Bałagan i ciąża - jedno zdjęcie, mnóstwo emocji!

Nowa fotografia gwiazdy została zrobiona przez nią w lustrze łazienki. Radosław Majdan jest półnagi, owinięty jedynie ręcznikiem, a ona ma na sobie zaledwie bokserki i krótki top. Ciała pary zachwycają jak zwykle, ale tym razem to nie one zwróciły uwagę fanów, którzy zauważyli... straszny bałagan, odbijający się w lustrze! To nie spodobało się fanom gwiazdy:

- Te foty coraz bardziej spadają na "psy" - testu białej rękawiczki lepiej tam nie robić - Perfekcyjna Pani domu niby a ma bałagan dobre - Ale syf!!!! Perfekcyjnej Pani domu tak nie wypada

A to nie wszystko! Niektórzy zwrócili uwagę na brzuch Małgorzaty Rozenek. Gwiazda jak zwykle wygląda świetnie, ale według niektórych fanów ma wyraźnie zarysowany brzuszek, który świadczy o ciąży!

Ciąża?? Brzuszek zaokrąglony konkretnie.. Gratuluje!!! Który tydzień?

A wy co sądzicie? Czy coś jest na rzeczy? ;)

To zdjęcie Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana wywołało ogromne emocje!

Nie da się jednak ukryć, że Małgorzata Rozenek ma perfekcyjne ciało!

Instagram