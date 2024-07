Sezon wakacyjny trwa w najlepsze! Znane gwiazdy chętnie chwalą się swoimi seksownymi ciałami na Instagramie. Kinga Rusin, Małgorzata Rozenek, Julia Wieniawa, a nawet Michał Szpak prężą się na plażach i prezentują idealne sylwetki. Można im pozazdrościć! A co na to Krzysztof Gojdź? Specjalnie dla nas ocenił ciała gwiazd i zwrócił szczególną uwagę na jedynego "rodzynka" w naszym zestawieniu - Michała Szpaka. Co o nim powiedział? Jak ocenił figury gwiazd? Zobacz nasz materiał wideo!

Michał Szpak nie wstydzi się swojego ciała!

Krzysztof Gojdź specjalnie dla nas ocenił plażowe ciała gwiazd!