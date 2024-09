Karolina Gilon jeszcze do niedawna stroniła od mediów społecznościowych po tym, jak ogłosiła kilkutygodniową przerwę. Teraz wszystko stało się jasne i prezenterka wraz z ukochanym przekazali światu, że spodziewają się dziecka. Para nie ukrywa radości, a teraz prowadząca "Love Island" pokazała, jak spędza czas w błogosławionym stanie. Nic bardziej rozczulającego dziś nie zobaczycie!

Informacja o ciąży Karoliny Gilon była ogromnym zaskoczeniem dla wielu jej fanów - jeszcze do niedawna prezenterka skupiała się bowiem na karierze, która rozwijała się w zawrotnym tempie. Teraz jednak prowadząca "Love Island" postanowiła nieco zwolnić i skupić się na najważniejszych obecnie sprawach, czyli powiększeniu rodziny. Karolina Gilon pokazała w niedzielny wieczór, jak spędza czas z ukochanym, Mateuszem.

W weekend na InstaStories Karoliny Gilon trafiły urocze kadry, na których widać przyszłą mamę odpoczywającą w towarzystwie ukochanego. Parze towarzyszą również koty, a jeden z pupili w uroczy sposób ułożył się na ... brzuchu ciężarnej prezenterki!

Tuż po ogłoszeniu ciąży Karolina Gilon gościła w "Halo tu Polsat", gdzie opowiedziała o szczegółach pierwszych tygodni nowego dla niej stanu. Zdradziła też, jak jej ukochany zareagował na wieści o powiększeniu rodziny. Z jej ust padły naprawdę piękne słowa: