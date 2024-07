Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka dni przywitamy nowy, 2012 rok. Wiele gwiazd już dawno zaplanowało gdzie będzie się bawić, lub pracować. Maciej Maleńczuk również. Kontrowersyjny muzyk, który od wielu lat święci triumfy na scenie muzycznej, wystąpi na imprezie sylwestrowej Polsatu. Okazuje się jednak, że artysta nienawidzi sylwestra! Maciej Maleńczuk zdradził w rozmowie z dwutygodnikiem "Show" dlaczego nie lubi tego typu imprez.



- To jest taki dzień, kiedy wszyscy muszą się dobrze bawić. Obowiązkowo! Więc dla mnie najlepszym wyjściem jest występować. Przynajmniej mam jakieś zajęcie i do tego mogę zarobić.



Wygląda więc na to, że Maleńczuk nie lubi kiedy ktoś mówi mu co ma robić. Ale skoro sam nie lubi sylwestrowej zabawy, to czy będzie w stanie zapewnić ja innym?

