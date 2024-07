Jaką suknię ślubną wybierze Małgorzata Rozenek? Gwiazda TVN jest w trakcie przygotowań do ślubu ze swoim ukochanym Radosławem Majdanem. Piękna para już wkrótce powie sobie "tak". To niezwykle ważny dzień w ich życiu, który z pewnością będzie wyjątkowy. O perfekcyjną oprawę na pewno zadba sama Małgorzata, której uwadze nic nie umknie. Również ślubna kreacja prezenterki bez wątpienia zachwyci! O jakiej sukni ślubnej marzy Małgorzata Rozenek? W specjalnym wywiadzie dla Party.pl, Małgosia po raz pierwszy wypowiedziała się na ten temat:

Każda kobieta chce tego dnia wyglądać idealnie i czuć się dobrze, więc to oczywiste, że się nad tym zastanawiam. Ale suknia to tylko jedna ze składowych ceremonii. Są od mnie ważniejsze sprawy. Przede wszystkim emocje, które nam towarzyszą, i obecność bliskich nam ludzi - powiedziała gwiazda.

Przyszła panna młoda nie ukrywa, że dostała wiele propozycji uszycia kreacji ślubnej:

Gdy w "Dzień dobry TVN" razem z Radosławem byliśmy gośćmi przeglądu prasy i dementowaliśmy plotki na swój temat, powiedziałam, że data ślubu jest ustalona i nie zmieniła się od dawna. W przeciągu kilku dni dostałam SMS-y od projektantów, z którymi nigdy wcześniej nie pracowałam. Mało tego! Nawet ich nie znałam. Zaproponowali mi, że uszyją coś wyjątkowego na ten dzień. Trochę mnie to zdziwiło, ale podziękowałam za ich propozycje - powiedziała Małgorzata Rozenek na łamach Party.pl.

A jaka powinna być idealna suknia ślubna? Perfekcyjna Pani Domu ma na to swoją własną receptę:

Uważam, że każda panna młoda powinna iść do ołtarza przede wszystkim w tym, co jej się podoba i w czym dobrze się czuje. Ślub to wyjątkowe i trochę stresujące wydarzenie w życiu każdej kobiety, więc dobre samopoczucie jest tu kluczowe. I uwierz mi: wiem, o czym mówię - zdradziła Małgosia.