Maja Hyży i Konrad Kozak już od kilku lat tworzą zgraną i szczęśliwą parę. Piosenkarka i jej ukochany doczekali się też dwóch córeczek - Zosi i Tosi. Teraz z kolei wszyscy z niecierpliwością wyczekują radosnych wieści o ich ślubie, bo jak bowiem wiadomo, para niedawno zaręczyła się.

A jak w ogóle doszło do ich pierwszego spotkania, które rozpoczęło ich wielką miłość? Maja Hyży zdradziła to przed naszą kamerą!

Jak się okazało, Maja Hyży i Konrad Kozak od lat mieszkali na jednym osiedlu. Często się mijali, jednak w końcu nadszedł dzień, kiedy Konrad Kozak zdecydował się wykonać "pierwszy krok" do bliższego poznania Mai Hyży.

- Po ośmiu latach (mijania się na osiedlu - przyp. red.), Konrad otworzył mi drzwi, jak przechodziłam i powiedział do mnie "dzień dobry". Ja tak się odwróciłam i sobie myślę: "kurczę, gościu, mieszkamy tutaj na tym osiedlu już tyle lat, a ty nagle mówisz do mnie dzień dobry" nagle. Zaczęłam to rozkminiać i sobie myślę "zaraz będzie jakaś wiadomość". No i nie pomyliłam się - opowiadała przed naszą kamerą Maja Hyży.