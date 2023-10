Maja Hyży już od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Konradem Kozakiem, z którym doczekała się dwóch córeczek - Tosi i Zosi. Ostatnio relacja pary weszła na "wyższy poziom", bowiem Konrad Kozak poprosił wokalistkę o rękę. Oczywiście Maja Hyży bez wahania zgodziła się zostać jego żoną! A jak zatem wyglądał ten wielki dzień? Gwiazda opowiedziała o tym przed naszą kamerą.

Przypomnijmy, że Maja Hyży ogłosiła swoje zaręczyny pod koniec czerwca 2023. Wokalistka przed naszą kamerą wprost przyznała, że kompletnie nie spodziewała się, że akurat tego dnia jej partner się jej oświadczy. Piosenkarka była przekonana, że idzie do modnej restauracji na bardzo ważny dla niej event. W całe przedsięwzięcie był zaangażowany również menadżer gwiazdy, dlatego tym bardziej Maja Hyży żyła w przekonaniu, że idzie po prostu na spotkanie biznesowe. Wtedy jednak wydarzyło się to:

- Patrzę? Konrad... Cały na czarno ubrany. Z kwiatami czerwonymi, więc one tak się mocno wyróżniały. No i na początku oczywiście sparaliżowało mnie to, bo jakby czego innego się spodziewałam i tak sobie myślę... "Imieniny moje? Urodziny? Jakaś okazja inna? W ogóle o co chodzi". No a później sobie pomyślałam, "kurde, to chyba się dzieje, to jest ten dzień" - wyznała nam Maja Hyży.