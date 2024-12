Początek grudnia był naprawdę trudny dla Mai Hyży. Piosenkarka trafiła bowiem do szpitala i przeszła operację biodra. Później okazało się, że gwiazda ma za sobą już siedem operacji właśnie na biodra. Niestety, tym razem od samego początku bardzo źle znosiła rekonwalescencję po poważnym zabiegu. Ostatecznie wróciła do domu i miała nadzieję, że razem z rodziną będzie mogła wyjechać na zbliżające się święta. Niestety, teraz Maja Hyży obawia się, że Boże Narodzenie spędzi w szpitalu.

Przed nami Boże Narodzenie. Podczas gdy większość osób z pewnością szykuje się do świąt Maja Hyży musiała jechać do lekarza na badania. Piosenkarka na początku grudnia przeszła kolejną już operację biodra. Maja Hyży nie ukrywała, że po operacji bardzo źle się czuła, a w rozmowie z mediami zdradziła, dlaczego w ogóle musiała ją przejść.

Po kilku dniach spędzonych w szpitalu Maja Hyży mogła wrócić do domu. Niestety, teraz okazuje się, że gwiazda znów gorzej się poczuła. Podczas relacji na InstaStories przekazała niepokojące informacje na temat swojego stanu zdrowia.

Po kilku godzinach Maja Hyży ponownie zwróciła się do swoich fanów. Tym razem gdy zaczęła mówić o swoim stanie zdrowia załamał się jej głos, a w oczach pojawiły się łzy.

Nie chcę żebyście się martwili bo teraz jest okres świąteczny i to jest bardzo ważny okres taki wesoły, ciepły, rodzinny . U mnie będzie wszystko w porządku. Wiadomo, prędzej czy później w końcu będzie ok- widocznie trochę później. Nie mam jeszcze wyników CRP. Nie ukrywam, że sprawdzam cały czas te wyniki jak na szpilkach, co pięć minut odświeżam stronę. Nie wiem, ja taka optymistka jakieś mam złe przeczucia. Lekarz mi ściągnął szwy więc to jest plus, że chociaż pozbyłam się tego jednego, chociaż to pierdoła była. Natomiast jeżeli będę miała podwyższone CRP tak hardkorowo bo aktualnie mam 20,5 - norma to jest tak od 0 do 5- natomiast to 20 lekarz powiedział, że jest w normie po operacji. (...) Jeżeli teraz po badaniach będę miała CRP 100-200 no to myślę, że święta spędzę w szpitalu. (..) jeszcze nie wiadomo, jakieś dziwne mam złe przeczucia, ale mam nadzieję, że się mylę

dodała.