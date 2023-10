Maja Hyży podzieliła się kolejnym dużym wydarzeniem ze swojego życia. Najpierw zaręczyny z ukochanym Kondradem, z którym doczekała się dwóch córek a teraz to:

Wokalistka podzieliła się wieściami o "kolejnym dziecku".

W życiu Mai Hyży nie brakuje radosnych nowin. Szczęśliwa mama czwórki dzieci niedawno poinformowała o zaręczynach z obecnym partnerem Konradem. Z kolei teraz dzieli się kolejnymi wieściami. Tym razem z życia zawodowego. Swój nowy singiel określiła mianem "kolejnego dziecka":

Już JEST!!!!!! Kochani, wrzucam Wam link do mojego kolejnego DZIECKA ;) Mam nadzieję, że utwór i obraz do utworu „Zatrzymać czas” wpadnie wam w ucho i zostanie w waszych głowach tak jak mi. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tego projektu!❤️