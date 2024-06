Maja Hyży już od dłuższego czasu jest szczęśliwie zakochana w Konradzie Kozaku, z którym ma dwie córeczki: Tosie i Zosie. Piosenkarka postanowiła podzielić się z fanami nietypowym nagraniem z ukochanym, na którym Konrad klepie ją w pośladek! Pod nagraniem pojawiło się pytanie o ciąże...

Reklama

Maja Hyży dodała nowe nagranie. Fanka: „Ciąża”?

Maja Hyży dała się poznać polskiej publiczności za sprawą udziału w trzeciej edycji programu "X Factor", gdzie wystąpiła z byłym mężem Grzegorzem. Maja z programu odpadła w odcinku półfinałowym, a jej mąż doszedł do finału, w którym zajął drugie miejsce. Zaledwie po dwóch latach małżeństwa para zdecydowała się na rozwód i przez kilka lat ciągnęła się za nimi długa batalia sądowa, ze względu na ich wspólne dzieci. Maja i Grzegorz podczas trwania małżeństwa doczekali się dwóch synów: Wiktora i Aleksandra. Obecnie piosenkarka związana jest z Konradem Kozakiem, z którym ma dwie córeczki Tosię i Zosię. Para postanowiła podzielić się z internautami nietypowym nagraniem. Jedna z fanek nie mogła się powstrzymać, by o to nie zapytać.

Instagram

Maja Hyży i Konrad Kozak udostępnili w mediach społecznościowych filmik, jak... mężczyzna klepie piosenkarkę w pośladek.

Najpierw jest klaps, potem jest cięcie,które najlepsze jest dla Was ujęcie ?? napisali zakochani pod nagraniem.

Trzeba przyznać, że to nietypowe nagranie spotkało się z różnymi reakcjami.

Pięknie się patrzy na ludzi, którzy potrafią się kochać. Życzę, aby każdy dzień był taki dla Was.

Cudnie kochani

Była też grupa osób, które nie zrozumiały przesłania filmiku.

Zobacz także

A jaki to ma przekaz dla nas?? zapytała fanka.

Jedna z fanek postanowiła bezpośrednio zapytać Maję Hyży czy ta jest w ciąży!

Ciąża? zapytała fanka.

Maja dotychczas nie odniosła się do tego komentarza. Jakiś czas temu w zaskakującej rozmowie Maja Hyży potwierdziła, że odcina się od byłego męża i zamierza zmienić nazwisko. Jak mówiła w rozmowie z Party.pl, wcześniej się nad tym nie zastanawiała, jednak wszystko zmieniło się po zaręczynach z Konradem Kozakiem.

My życzymy zakochanym dużo szczęścia i już nie możemy się doczekać kolejnej szczęśliwej nowiny!

Reklama

Zobacz także: Maja Hyży o problemach z budową domu: "Poczułam, że coś zaczęło się dziać"