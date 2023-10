19 czerwca Maja Hyży potwierdziła, że zaręczyła się Konradem Kozakiem. Gwiazda zdradziła, że obecny partner bardzo ją zaskoczył. Ta sytuacja początkowo zestresowała parę, a później oboje się wzruszyli. Finalistka "X-Factor" nie wahała się nawet przez chwilę. Od razu powiedziała "tak" i włożyła na palec pierścionek z rubinem. Ostatnio celebrytka podzieliła się planami związanymi ze ślubem. Zmieni nazwisko po ślubie?

20 czerwca Maja Hyży pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym podczas pokazu modowego. W trakcie imprezy gwieździe towarzyszył jej narzeczony, Konrad Kozak. Choć artystka od razu przyjęła oświadczyny, to para nie uzgodniła jeszcze daty ślubu. Partner gwiazdy chciałby zorganizować wesele jeszcze w tym roku, jednak jego ukochana nie jest jeszcze przekonana, czy chce się aż tak spieszyć.

Bez względu na datę ślubu Maja Hyży jest pewna, że to będzie rozpoczęcie nowego rozdziału w jej życiu osobistym. Celebrytka w jednym z wywiadów potwierdziła, że zamierza zmienić nazwisko. Warto przypomnieć, że obecnie nosi to po byłym mężu, Grzegorzu Hyżym. Dzięki temu raz na zawsze zerwie z przeszłością.

To jest przede wszystkim zmiana, od której zacznę, czyli nazwisko. Nie to, że tupię nogami i przebieram, ale nie wyobrażam sobie też innej opcji i sobie nie wyobrażam, żeby mieć nazwisko dwuczłonowe. Bo jednak moje nazwisko jest takim moim pseudonimem. Ja z nim zaczęłam swoją przygodę muzyczną i w mediach. Ale dla mnie moje nazwisko kojarzy mi się z innymi rzeczami, a dokładniej z byłym mężem, dlatego odcinamy to grubą linią. I będę już miała inne — powiedziała na portalowi swiatgwiazd.pl.

W dalszej części rozmowy Maja Hyży podkreśliła, że chętnie przyjmie nazwisko obecnego narzeczonego. Gwiazda nie boi się, że zmiana wpłynie na jej popularność. Jest pewna swojej pozycji w show-biznesie.

Nie będzie mi szkoda, bo tak trochę dojrzałam do tej decyzji, ale tak sobie myślę, że jestem już na takim poziomie i trzymam mocno kciuki za to, że jestem już na tyle znana i rozpoznawalna, że to nazwisko już nie jest istotne. Jak gdzieś wchodzę czy śpiewam, to wszyscy wiedzą, że jestem Maja. Teraz będzie Maja Kozak. Krótko i charakternie, po kozacku — wyjaśniła.