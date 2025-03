W 10. edycji miłosnego eksperymentu TVN najgłośniej było o Piotrze i Agacie, którzy nie mogli dojść do porozumienia w zasadzie od samego początku swojego małżeństwa. W dniu ślubu uczestnik show przyjął nazwisko żony, a po rozstaniu stwierdził, że nie zamierza go oddać. Cała sytuacja wywołała sporo emocji w mediach społecznościowych. Teraz Kornelia i Piotr z 9. edycji zabrali głos w tej sprawie.

Reklama

Marek i Kornelia ze “ŚOPW” komentują zachowanie Piotra

W 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tylko jedna z par znalazła miłość i byli to Kornelia i Marek. Niestety, w kolejnej odsłonie programu nie było szczęśliwego zakończenia i żadna z par nie jest już razem. Największe emocje wywołali wówczas Agata i Piotr, których rozstanie do dziś jest szeroko komentowane. Jak wiadomo, w dniu ślubu uczestnik show przyjął nazwisko żony, co było ogromnym zaskoczeniem. Po rozstaniu Piotr ze "ŚOPW" podkreśla, że nie zamierza oddać nazwiska żonie. Fani programu niejednokrotnie skrytykowali jego postawę. Teraz w rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl na ten temat wypowiedział się Marek i Kornelia z 9. edycji.

Każdego to jest indywidualne podejście do tematu. Widocznie Piotr ma też swoje jakieś sprawy, dla których chce zachować to nazwisko, ale to są już jego sprawy prywatne i też jego odczucia do tego. (...) Każdy do każdego powinien podchodzić z szacunkiem, takie życie – powiedział Marek.

Co miała do powiedzenia w tej sprawie Kornelia? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

Zobacz także:

Kornelia i Marek ze "ŚOPW" nie mogli tego dłużej ukrywać. W ich życiu zaszła wielka zmiana

Reklama

Kornelia ze "ŚOPW" o swoim stylu: "Nigdy się nie malowałam, chodziłam w normalnych ciuchach"