Maja Hyży niedawno zaręczyła się ze swoim partnerem. Para wspólnie wychowuje czwórkę dzieci, a starsi synowie piosenkarki z poprzedniego związku stanęli przed trudnym zdaniem, kiedy poznali partnera swojej mamy i okazało się, że Konrad będzie częścią ich rodziny. Jak przyjęli tę informację?

Maja Hyży w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła, jak wyglądały początki relacji jej partnera Konrada z synami z poprzedniego małżeństwa z Grzegorzem Hyżym. Okazuje się, że mimo świetnego początku potem wcale nie było łatwo!

O dziwo chłopcy, jak im przedstawiłam Konrada, a oni już znali Konrada. - Co"? - Okazuje się, że oni grali już na osiedlu mecz, przetarli już te pierwsze szlaki i już z górki przeszły. Ja już widziałam u chłopców, że oni bardzo lubią Konrada. Gdzieś tam z boku sobie stałam i nasłuchiwałam, jak się dogadują i ja wiedziałam, że będzie dobrze i jest dobrze. To było dla mnie bardzo ważne, bo chłopcy są dla mnie najważniejsi i nie wyobrażam sobie być w związku, gdzie jedna ze stron nie dogaduje się.

Maja Hyży powiedziała wprost, że jeden z jej synów miał pewien problem z tym, że jego mama ma partnera:

Jeden z synów miał mały problem z tym, że do mnie zbliżył się inny facet, bo cały czas byłam tylko dla nich. Musieliśmy przebrnąć przez to. Dużo rozmów przeprowadzić. Nie jest nigdy tak kolorowo, ale to zaprocentowało... - dodała piosenkarka i mama trójki dzieci.