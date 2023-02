Maja Hyży po rozwodzie z Grzegorzem Hyżym znalazła nową miłość. Niestety, nie przetrwała ona długo. W wywiadzie dla internetowego wywiadu "Duży w Maluchu" gwiazdka opowiedziała o tym, jak wyglądał jej partner i dlaczego się z nim rozstała. Maja Hyży rozstała się z nowym partnerem Pierwszy po rozwodzie z Grzegorzem Hyżym związek Maja Hyży zaczął się rok temu. Piosenkarka nie chciała zdradzać, kim jest jej nowy partner. Wiadomo jednak, że był jej ideałem - wysokim, ciemnym blondynem. Niestety, para rozstała się, a to wszystko przez "naleciałości" wokalistki z pierwszego małżeństwa: Wszyscy myślą, że po byłym mężu niczym innym się nie zajmuje, tylko dziećmi i muzyką. Mam prawo do tego, żeby zakochać się ponownie. Ktoś taki pojawił się rok temu. Przystojny, wysoki ciemny blondyn. Było fajnie, ale coś się zepsuło i się rozstaliśmy. Nie chcę się teraz tłumaczyć, dlaczego nasze drogi się rozeszły, ale na pewno moje naleciałości miały na to wpływ. Wiadomo, że patrzę na to z perspektywy mojego byłego związku i też czerpię z tego i później przelewam to na mój kolejny związek - mówi Maja Maja wspominała również ślub z Grzegorzem Hyżym, o którym miała już nie mówić w wywiadach po głośnej rozmowie z tabloidem. Jak widać, jest to silniejsze od niej: My mieliśmy skromny ślub, uroczystość, bo weselem tego nie można nazwać. Nie żałuję, było sympatycznie. [...] To nie było tak, że nie mieliśmy pieniędzy, ale po prostu tak chcieliśmy - mówi Hyży Maja Hyży przyznała również, że marzy jej się jeszcze huczny ślub i biała suknia. Czekamy! Zobacz także: Maja Hyży przeprosiła Grzegorza Hyżego! Wokalista będzie płacił wyższe alimenty Cały wywiad z Mają Maja Hyży marzy o ślubie Maja Hyży rozstała się niedawno z partnerem