Maja Hyży przerwała milczenie. Jest gorzej niż się spodziewała? "Uczę się nowej rzeczywistości"

Maja Hyży poddała się operacji biodra, o czym poinformowała fanów na swoim Instagramie. Okazuje się jednak, że nie jest tak dobrze, jak myślała i teraz pokazała nagranie z chodzikiem. Artystka ma nadzieję, że już niebawem wróci do pełnej sprawności, jednak póki co musi przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości! Nie jest łatwo.