Maja Hyży nie ukrywa, że już od lat doskwierają jej problemy z biodrem. Popularna wokalistka ma już za sobą kilka operacji, a ostatnia z nich miała miejsce w grudniu. Niestety właśnie okazało się, że gwiazda potrzebuje kolejnego zabiegu i tuż po Nowym Roku znów trafiła do szpitala.

Piosenkarka przekazała szczegóły na temat tego, co dokładnie się wydarzyło i dlaczego potrzebuje kolejnej operacji.

Maja Hyży chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Piosenkarka tylko na swoim Instagramie zgromadziła naprawdę spore grono obserwatorów, bo jej poczynania na bieżąco śledzi ponad 229 tys. internautów. Gwiazda zawsze szczerze opowiada, co się u niej dzieje i na swoim instagramowym koncie pokazuje nie tylko te piękne, ale również gorsze chwile. Z tego też względu tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Maja Hyży poinformowała, że trafiła do szpitala i przeszła kolejną operację biodra. Nie ukrywała, że ma za sobą trudny czas, ale na szczęście na okres świąteczny udało jej się opuścić placówkę medyczną.

Niespodziewanie jednak Maja Hyży tuż po Nowym Roku przekazała, że znów znalazła się w szpitalu i musi przejść kolejną operację.

Właśnie jestem w szpitalu i nie płaczę, bo już chyba wszystkie łzy, które miałam wylać, wylałam. Teraz to już w sumie chyba się śmieje, chyba bardziej jestem - sorry za wyrażenie - ale wk*****na. Już po prostu mam po korek wszystkiego. Właśnie weszłam do sali i mam przygotowaną piżamkę, bo jutro mam kolejną operację.

- poinformowała Maja Hyży