Małgorzata Rozenek dzięki programowi o prowadzeniu domu uchodzi za perfekcyjną matkę i gospodynię domową, która chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi. W dobie mody na zdrowe jedzenie, gwiazda postanowiła również, żeby jej synowie nauczyli się zdrowych nawyków żywieniowych. Przypomnijmy: Dzieci Rozenek nie jedzą tego, co większość rówieśników. Jak wygląda ich menu?

Perfekcyjna rzadko jednak mówi o swoich dzieciach. Wyjątek zrobiła dla tygodnika "Naj", w którym opowiedziała o trudach wychowywania dwójki synów - Tadeusza i Stasia. Rozenek przyznaje, że są oni najcudowniejsi na świecie, choć jak wszyscy, sprawiają jej czasem problemy:

Są najlepsi na świecie. Staś ma 8 lat, jest poważny, mądry i zadaje pytania, które bardzo mnie wzruszają, bo wynikają z jego ciekawości świata. Do tego jest bardzo poukładany. Natomiast czteroletni Tadzio to cała ja: nerwowy i z ogromnym apetytem na życie. I nie daje sobie nic wmówić. Obaj potrafią tupnąć nóżką, tylko Staś robi to delikatniej, a Tadzio konkretnie. - przekonuje

Gwiazda przyznała również, że zdarza jej się denerwować na synów:

Teraz raczej się martwię i to szczególnie o Tadeusza, który gorzej je. Siedzenie przy nim, tłumaczenie i szukanie sposób na to, aby zjadł coś wartościowego i dobrego, wymaga dużej kreatywności. Wznosimy się więc na jej wyżyny. To już trwa od jakiegoś czasu. Tylko ja doskonale rozumiem, że jeśli on nie chce czegoś zjeść, to nikt nie jest w stanie go do tego zmusić. - mówi

Rozenek opowiedziała również o swoich metodach wychowawczych. Stara się być dla swoich synów nauczycielką:

Tak, ale nie powtarzam co wieczór Stasiowi i Tadziowi: "Sprzątnijcie zabawki", tylko daję im przykład. Moi synowie wiedzą, że kiedy woda nalewa się do wanny, oznacza to, że następuje koniec pory dziennej i zaczyna się wieczór, a z tym wiąże się posprzątanie zabawek. My już o tym nie rozmawiamy, to jest naturalne. Dziecko uczy się, obserwując rodziców. Przykład idzie z góry, zawsze - opowiada Małgorzata

Małgorzata daje dobry przykład synom?

