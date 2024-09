Nie ulega wątpliwości, że Małgorzata Rozenek to postać wielowymiarowa - fani znają ją nie tylko z telewizji, gdzie prowadziła m.in. kultowy program "Perfekcyjna Pani Domu" czy śniadaniówkę "Dzień Dobry TVN", ale również z działalności na rzecz popularyzacji in vitro. Jednak nie tylko! Zobaczcie, jak podsumowali Małgorzatę Rozenek fani i co odpowiedziała!

Fani o tym, z czym kojarzy się Małgorzata Rozenek. Szybko zripostowała

Trudno nie zgodzić się z faktem, że Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej barwnych i różnorodnych postaci w polskim show-biznesie: od udziału w telewizyjnych show, przez relacjonowanie codzienności w mediach społecznościowych, aż po aktywność społeczną - gwiazda pokazuje inną twarz w każdej z tych wersji - i nie da się ukryć, że jest w tym autentyczna. Czy zgodzili się z tymi fani?

W sobotnim programie Mateusza Hładkiego w TVN7 prowadzący zapytał fanów o to, z czym kojarzy im się Małgorzata Rozenek. Zgromadzeni widzowie wymieniali hasła z różnych płaszczyzn życia gwiazdy, takie jak "in vitro", "biała rękawiczka" czy "żona piłkarza". Wśród odpowiedzi pojawiła się jednak również ta mniej przychylna: "sztuczność". Co na to Rozenek? Odpowiedziała od razu:

Nie zgodziłabym się. To znaczy, zgadzam się z tym, jeżeli mówimy o pewnego rodzaju progresie, zmianie, to na pewno tak - odparła Małgorzata Rozenek.

Aliaksandr Valodzin/East News

Prezenterka stwierdziła też, że docenia różnorodność i mnogość odpowiedzi na pytanie o skojarzenia z jej osobą. Dodała także żartobliwie, że ... właśnie "zdemaskowała" autorów nieprzychylnych komentarzy na swój temat w sieci!

Cieszę się, że na pytanie: kim jest Małgorzata Rozenek-Majdan? jest tak wiele odpowiedzi. I każda jest prawdziwa. I sztuczność, zabiegi. Już wiem, kto pisze hejterskie komentarze - zażartowała Rozenek.

W dalszej części rozmowy Mateusz Hładki zapytał Małgorzatę Rozenek o ingerencję w jej urodę. Prezenterka odpowiedziała jednoznacznie i podkreśliła, że nie zamierza udawać, że nie poddała się upiększającym zabiegom:

Wydaje mi się, że dużo bardziej szkodliwe jest udawanie, że się czegoś nie zrobiło, a jednak robić to. Miałam ogromną wdzięczność do lekarzy za bardzo dobrą opiekę, to chcę żeby oni dostali taką informację, że ja ich pracę doceniam - dodała gwiazda.

AKPA

