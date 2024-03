W kwietniu 2010 roku Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski wzięli ślub. Aktorzy od zawsze byli tajemniczą parą, która niechętnie mówiła o swojej prywatności w mediach. Gwiazdy współpracowały nie tylko w domu, wychowując dzieci, ale także na planie zdjęciowych takich produkcji jak „Londyńczycy” czy „Bodo”. Pierwsze doniesienia o problemach w małżeństwie pojawiły się w ubiegłym roku. Gąsiorowska i Żurawski nie komentowali plotek. Głos zabrała przyjaciółka aktorki, która ujawniła, że para wybrała się na rodzinne wakacje do Toskanii, by tam odbudować swoją relację. Właśnie dowiedzieliśmy się, że artyści jednak się rozwodzą.

Roma Gąsiorowska mówi o rozwodzie z Michałem Żurawskim

Ostatnio Roma Gąsiorowska udzieliła obszernego wywiadu na łamach serwisu naTemat. Aktorka potwierdziła plotki o rozpadzie małżeństwa z Michałem Żurawskim. Ujawniła, że zakończyła związek już kilka lat temu. Razem z mężem postanowili jednak nie mówić o tym w mediach. Dopiero teraz zdecydowała się przerwać milczenie i opowiedzieć o smutnych okolicznościach rozwodu.

Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw – powiedziała Gąsiorowska.

Znana z takich filmów jak „Listy do M.” czy „Ki” aktorka w najnowszej rozmowie przyznała, że jednym z czynników doprowadzających do rozpadu jej małżeństwa był alkohol. Stwierdziła, że sięganie po tę używkę rodziło i nadal rodzi problem. W domu, w którym są dzieci, jest to jeszcze trudniejsze.

Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić – wyjaśniła Gąsiorowska.

Gwiazda jest zwolenniczką terapii i dodała, że pilnuje, by jej rodzina była otoczona specjalistyczną pomocą. Wyznała, że skupia się na komforcie psychicznym dzieci: 12-letniego Klemensa oraz 10-letniej Jadwigi. Pociechy zawsze będą łączyły ją z Michałem Żurawskim, jednak Roma Gąsiorowska nie chce, by syn i córka przeżywały stres z powodu problemów w domu.

To, że się rozwiedziemy, nie oznacza, że nie mamy razem dzieci. Mamy i będziemy je mieć. Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym. To trudne i świadome podejście – poinformowała aktorka.

