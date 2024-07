Magdalena Stępień podsumowała 2022 roku, który był dla niej z pewnością najtrudniejszym rokiem w życiu. Gwiazda "Top Model" w lipcu pożegnała ukochanego syna, który zmarł po ciężkiej chorobie. Magdalena powoli staje na nogi. Ostatni dzień w roku spędziła w towarzystwie przyjaciół, przy okazji pochwaliła się cekinową kreacją. Zobaczcie!

Pogrążona w żałobie Magdalena Stępień ma za sobą naprawdę ciężki rok. W lipcu 2022 roku jej synek, Oliwier, przegrał walkę z rzadką chorobą nowotworową. Modelka nie ukrywała rozpaczy. Ciężkie chwile przeżywała w samotności. Ostatecznie jednak Magda Stępień znalazła sposób, by poradzić sobie po śmierci synka. Gwiazda stwierdziła, że chce pomagać osobom, które mierzą się z taką samą tragedią, co ona. Coraz częściej udzielała więc wywiadów i opowiadała o swoich przeżyciach.

Teraz z kolei pokusiła się o podsumowanie minionego roku:

- To był trudny rok, to był istny hardcore, ale dziękuje TOBIE synku, za to co dla mnie robisz obecnie! Jestem wdzięczna Bogu, że przez ten rok mogłam być Twoją mamą. Tak jak mówiłam, wychodzę i mam zamiar mieć dobry czas wśród moich przyjaciół ???? Niestety nie jesteśmy w stanie dogodzić każdemu, zawsze znajdzie się ktoś kto oceni to co robisz, ale już się przyzwyczaiłam - napisała w podsumowaniu minionego roku.