Magdalena Stępień w szczerym wyznaniu: "Przerażają mnie niektórzy ludzie" 

Magdalena Stępień opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i wpis, a w komentarzach zawrzało. Po śmierci ukochanego synka modelka wciąż przeżywa bardzo trudne chwile. Ostatnio opublikowała poruszającą relację, po której została mocno skrytykowana, a teraz szczerze przyznaje, że pomimo gorszych chwil nie zamierza się poddawać. Poruszający wpis Magdaleny Stępień Pod koniec lipca Magdalena Stępień przeżyła największy dramat, jaki mogą przeżyć rodzice. Niestety, po kilku miesiącach leczenia zmarł ukochany synek modelki, mały Oliwier. Po śmierci dziecka Magdalena Stępień zniknęła z życia publicznego. Jakiś czas temu była gwiazda programu "Top Model" wróciła na Instagram i zaczęła głośno mówić o swojej osobistej tragedii. Ostatnio Magdalena Stępień została skrytykowana za to, że pokazuje, jak cierpi po śmierci syna. Teraz Magdalena Stępień opublikowała wpis, w którym zdradza, że nie zamierza się poddawać, a fani ruszyli ze wsparciem. - Doceniam każdy dzień, gdy choć odrobinę czuje się lepiej. I powiem Wam, mam w sercu ogromną wdzięczność. Od wczoraj dostałam setki wiadomości w których dzielicie się ze mną swoją historią, opowiadacie o stracie dziecka i wiem, że nie każdy ma tyle szczęścia co ja. Ogrom wsparcia, które od Was otrzymuje pokazuje, że jednak jestem tu potrzebna i chyba mam coś tu jeszcze na ziemi do zrobienia. Będę próbować iść jakoś dalej, choć chwilami brak mi sił- napisała modelka i pokazała nowe zdjęcie w sieci. Zobacz także: Magdalena Stępień we wzruszającym wpisie o synku: "Nie wiem, jak mam dalej żyć" Wyświetl ten post na Instagramie ...